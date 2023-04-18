Госдума расширила перечень условий для лишения гражданства РФ

Сегодня нижняя палата парламента приняла сразу во втором и третьем чтении проект базового закона о гражданстве РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предполагает расширение перечня оснований для прекращения гражданства.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект ориентирован на предоставление российского гражданства «лицам, которые живут в РФ, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества». При этом упрощенная процедура коснется более 20 категорий лиц, в числе которых граждане СССР и их дети, участники госпрограммы по переселению, имеющие родственников в РФ, а также иностранные военные, заключившие контракт на службу в России, а также беженцы и получившие убежище.

Новый закон предполагает систему прекращения гражданства, вместо отмены решения о его приеме. Норма будет действовать в случае добровольного желания гражданина, совершения преступления, факта представления поддельных документов или заведомо ложных сведений при приеме в гражданство, а также иные основания по международным договорам РФ.

Документ расширяет список преступлений, после совершения которых последует прекращение гражданства. В первом чтении в их число были включены преступления террористической направленности и против государства, а также в сфере оборота наркотических и психотропных средств. Во втором чтении к их числу, в частности, добавили реабилитацию нацизма, дезертирство, дискредитацию и распространение фейков об армии и добровольцах, массовые беспорядки, неоднократное нарушение закона о митингах, уклонение от военной службы, дезертирство, неисполнение законодательства об иноагентах. Также приобретенное гражданство РФ может быть прекращено в связи с действиями по угрозе национальной безопасности.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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