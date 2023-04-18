Ополченцы Донбасса, воюющие с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В документе речь идет о лицах, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской республик

Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее они были единогласно приняты депутатами Государственной думы на пленарном заседании 3 октября. Также ГД ратифицировала договоры о принятии в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Москва, Андрей Дорофеев

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