Житель Подмосковья зарезал набросившегося на него с топором знакомого

Житель Павловского Посада нанес смертельный удар ножом своему знакомому, который напал на него с топором. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 18 апреля 2023 года в квартире, расположенной в городе Павловский Посад, между подозреваемым и его знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры знакомый подозреваемого нанес ему удар топором в область головы, после чего подозреваемый приискал нож и нанес мужчине удар ножом. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанному 45-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для следствия. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической, психолого-психиатрической.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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