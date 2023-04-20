Иностранец организовал бордель на подмосковной парковке

Полицейские задержали в подмосковных Химках уроженца ближнего зарубежья, который организовал занятие проституцией на парковке. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник для своего криминального бизнеса присмотрел парковку перед магазином в микрорайоне Подрезково. На данной стоянке платные услуги сексуального характера оказывались прямо в автомобилях клиентов. В момент появления стражей правопорядка на так называемой «точке» вместе с организатором находились две его подчинённые», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении девушек 23 и 27 лет полицейские составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ. Суд назначил штрафы.

При осмотре машины задержанного полицейские обнаружили и изъяли телефоны, сим-карты, черновые записи и деньги. В отношении 27-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 241 Уголовного кодекса РФ (организация занятия проституцией). Химкинский городской суд заключил его в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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