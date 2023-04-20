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Четверг, 20 апреля 2023, 13:29 мск

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Глава ЦБ допустила вмешательство в валютный рынок

Банк России считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка только при возникновении угрозы для финансовой стабильности. Об этом сегодня в Госдуме заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, в настоящее время регулятор сохраняет приверженность плавающему курсу.

«Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым только тогда, когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности», – заверила глава ЦБ.

При этом Набиуллина напомнила ситуацию прошлой весны, когда в ответ на санкции и арест Западом золотовалютных резервов были введены жесткие валютные ограничения. «Часть ограничений, прежде всего, ответного характера, сохраняются. И мы считаем, что вносить в них существенные изменения на настоящий момент нецелесообразно», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума, ЦБ РФ,