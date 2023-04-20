Наблюдаемая россиянами годовая инфляция возросла до 14,9% – данные Банка России

Наблюдаемая россиянами годовая инфляция возросла до 14,9%, но ожидания уровня роста цен на горизонте 12 месяцев продолжили снижение. Об этом говорится в материалах Банка России, подготовленных на основе результатов опроса «инФОМ».

«В апреле инфляционные ожидания населения на годовом горизонте снизились до 10,4% (−0,3 п.п. к марту) и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год. Инфляционные ожидания на пять лет вперед уменьшились до 9,9% (в марте – 10,4%). Наблюдаемая населением годовая инфляция возросла до 14,9% (+0,6 п.п. к марту)», – говорится в сообщении регулятора.

Между тем, ценовые ожидания предприятий возросли. «В качестве основных причин ожидаемого увеличения цен предприятия называли рост стоимости сырья, материалов, комплектующих и изменение валютного курса. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 4,3% в годовом выражении», – уточнил регулятор.

Согласно итогам исследования, аналитики ожидают инфляцию в 2023 году на уровне около 6%. Согласно оценке Банка России, инфляция в стране по итогам марта составила 3,5%, но в дальнейшем повысится до 5-7%.

Ранее министерство экономического развития РФ в уточненном макропрогнозе на 2023 год улучшило ожидания по инфляции и росту реальных зарплат россиян. Как сообщал глава ведомства Максим Решетников, инфляция составит порядка 5,3%, а доходы граждан повысятся почти на такой же уровень.

Москва, Светлана Антонова

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