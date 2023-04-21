Украина, взрыв «Северных потоков» и расширение НАТО – это начало неизбежной войны США с Россией за Арктику

Украинский кризис является только прелюдией к основному противостоянию России и США, которое готовится Вашингтоном в Арктике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев на пресс-конференции в Москве. По его оценке, именно с этим связаны теракт на «Северных потоках» и вступление в НАТО Финляндии, а чуть позже и Швеции.

«В США понимают, что кто будет владеть арктическими ресурсами в ближайшее время, тот будет иметь самые сильные позиции в сфере геоэкономического лидерства. Ни больше, ни меньше. Это понимание ведет к тому, что столкновение между Россией и США в Арктике неизбежно», – полагает Перенджиев.

Политолог привел в пример целый ряд принятых в США документов, которые подтверждают этот сценарий развития событий. «Американцы надеялись создать угрозу со стороны Украины таким образом, чтоб у нас не хватило ресурсов противодействию США непосредственно в арктическом макрорегионе», – пояснил он.

«Второй момент – это формирование некого, условно, северо-ледовитого альянса в составе НАТО. Как раз таким северо-ледовитым альянсом и должны стать страны Северной Европы, потому что США не любят напрямую с кем-то воевать, но чьими-то руками. Скажем, за ведение войны Украины непосредственно отвечает Польша – через нее идут все вооружение, военная техника и так далее. А что касается арктического макрорегиона, США здесь выстраивают уже свою военную инфраструктуру. Например, провели учения в январе этого года «Северный удар-23». У них уже создана так называемая 11-я воздушно-десантная дивизия «Арктический ангел», готовят и военный ледокольный флот. Поэтому обольщаться, что мы пока их превосходим ледокольным флотом, не стоит. У них большие замыслы в этом отношении, и они их уже реализуют», – подчеркнул Перенджиев.

При этом эксперт обратил внимание на сопротивление при принятии Финляндии и Швеции в НАТО со стороны Турции и Венгрии, которым это грозит потерей газового хаба.

«Есть один из сценариев – это показывает как военно-политический, так и экономический анализ, что в борьбе США и их союзников за наши (российские) арктические ресурсы, они в принципе, готовы создать газовый хаб из Великобритании. То есть протянуть из Арктики газ, и чтобы именно Британия снабжала газом всю Европу. Поэтому они, конечно, же тут же вступают в противоборство с Турцией и Венгрией», – пояснил он.

«Взрывы наших «Северных потоков» – это не просто теракт со стороны США и так далее. Это как раз уже началась война по геополитическому противоборству в Арктике. Зачем американцам эти «Северные потоки», когда они готовят, чтобы «Северный поток» был у них свой – англосаксонский?» – отметил эксперт.

«Они (США) приняли решение еще в 2014 году окончательно создать анти-Россию. Но будем считать, что бои на Украине – это только первая часть марлезонского балета, окончательная – вторая часть марлезонского балета – это Арктика», – заключил Перенджиев.

Москва, Мария Соколова

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