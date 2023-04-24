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Понедельник, 24 апреля 2023, 13:03 мск

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Полтора десятка школ в подмосковном Щелково перевели на удаленку из-за угрозы теракта

В подмосковном городе Щелково переведены на дистанционное обучение 15 школ из-за поступивших угроз терактов. Сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, но пока не нашли подтверждения террористической угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что некий анонимный автор опубликовал фото оружия и взрывного устройства, которые он пообещал применить в Щелково.

«Информация есть. Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведётся проверка учебных заведений», – отметили в пресс-службе.

Образовательным учреждениям рекомендовано провести обучение дистанционно, в первую очередь тем, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Как уточняется, на полном дистанционном обучении 15 школ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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