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Среда, 26 апреля 2023, 13:51 мск

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На Украине решили заочно судить главреда «Политнавигатора»

На Украине в суд направлено уголовное дело по обвинению главного редактора сайта «Политнавигатор» Сергея Степанова в посягательстве на территориальную целостность страны и госизмене. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

«Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена). По материалам следствия, находясь на территории украинского полуострова, в апреле 2014 он создал пропагандистское интернет-издание в пользу страны-агрессора», – говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Степанову вменяется в вину то, что он использовал ресурс «для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины на международной арене».

При этом в СБУ признали, что в настоящее время Степанов, являющийся гражданином России, находится в Крыму.

«В настоящее время предпринимаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Материалы переданы в суд», – добавили в ведомстве, уточнив, что Степанову грозит до 15 лет лишения свободы.

В сообщении также отмечается, что в апреле и июле прошлого года сотрудники СБУ задержали в Киеве и Виннице граждан, которые давали изданию комментарии в качестве экспертов. Сейчас они находятся под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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