«Обороной мы победы не достигнем»: в Госдуме оценили стратегию и тактику выполнения целей и задач СВО

Для выполнения поставленных главой российского государства целей и задач специальной военной операции (СВО) надо готовить ударные группировки. Об этом сегодня заявил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его оценке, поставляемые на Украину западные танки ничуть не лучше нашей бронетехники.

«Будет ли украинское контрнаступление, не будет, пойдут они в контратаку в Артемовске, не пойдут… Да какая нам разница? Ну пойдут, что кто-то к этому не готов что ли? Разведка наша что ли не знает, где все силы находятся? Будем мы жечь «Леопарды»? Конечно, мы их спалим», – подчеркнул парламентарий в эфире канала «Россия 1».

«Если мы будем ждать контрнаступления хохлов, то ничего не добьёмся. Нам сегодня необходимо самим готовить ударные группировки. Сегодня надо понимать, куда идти дальше. Победа достигается только наступлением, никакой обороной мы победы не достигнем», – заявил Гурулев.

Парламентарий также обратил внимание на техническую готовность Вооруженных сил РФ к наступательным действиям. «Сегодня, когда наконец оборонно-промышленный комплекс заработал, а я знаю результаты, знаю, что поставляется в войска. Всего хватает? Нет. Но всего вообще никогда не хватает… Но сегодня совершенно другая ситуация с тем, что было еще 3 месяца назад… Средства радиоэлектронной борьбы начали работать, авиация начала массированные удары наносить. Мы видим – это же небо и земля… Худо-бедно насытили беспилотниками и ударными, и рэбовскими, и специальными… Оборона уже устойчивая – ключевое слово «устойчивая», – констатировал он.

Как считает депутат, для выполнения поставленных президентом РФ задач пора менять тактику ведения СВО. «Сегодня нам надо готовить ударные группировки без шума, без гама, без анонсов, как у украинцев – мы пойдем в контрнаступление. Здесь уже нужны решения на будущее, надо смотреть за горизонт, не то, что будет через неделю, две, три. Надо понимать, как выполнить те цели и задачи, которые нам поставил президент. Создать ударные группировки, спланировать рассекающие захватывающие удары и уже окружать эти группировки, не давать им выходить ни по каким дорогам никуда, уничтожать их и идти к нашей победе. Вот это – самое главное, что сегодня необходимо сделать», – пояснил Гурулев.

Москва, Мария Соколова

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