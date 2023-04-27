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Четверг, 27 апреля 2023, 11:33 мск

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Мигранты захватили квартиру умершего москвича

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Группа иностранных мигрантов с ребенком захватила квартиру на юге столицы, владелец которой умер несколько лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В квартире на ул. Академика Янгеля обнаружены незаконно проживающие там лица, в том числе малолетний ребенок. В правоохранительные органы обратились жильцы дома, указав, что в квартире, собственник которой умер несколько лет назад, проживают посторонние иностранные граждане. Годовалый мальчик находился в сопровождении матери, а также еще одной женщины, которая на территории России находится нелегально», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как отметили в пресс-службе, в квартире царил беспорядок, а у ребенка не было отдельного спального места. При этом на полу было оборудовано семь спальных мест для взрослых.

«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, дальнейшее жизнеустройство ребенка и соблюдение его прав, а также принятие процессуального решения по ст. 330 УК РФ (самоуправство) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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