Пушилин заявил, что в Марьинке осталось освободить 9 кварталов из 59

В расположенной у окраин Донецка Марьинке подавляющее большинство кварталов уже освобождены от украинских войск, а остальные находятся под огневым контролем российских сил. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил сегодня временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Из 59 кварталов, если так можно разделить условно Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. И под огневым контролем, то есть, в зоне видимости находятся практически все позиции противника. Поэтому, несмотря на все попытки его сопротивления, продвигаемся вперед», – сказал Пушилин.

По его словам, осталось освободить один участок на окраине города. Однако продвижение затруднено тем, что противник постоянно перебрасывает на это направление новые силы.

Кроме того, и.о. главы ДНР высказал сомнения, что планируемое украинское контрнаступление начнется в первых числах мая, но отметил, что оно рано или поздно все же состоится. Прежде всего, по его мнению, к этому Киев вынудят США.

Пушилин назвал Запорожское и Сватово-Кременное направления, как возможные цели украинского контрнаступления. При этом точные даты и детали предположить сложно, также противник может совершать отвлекающие маневры, добавил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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