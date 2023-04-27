Запад перестал скрывать свою цель по уничтожению России – Захарова

Коллективный Запад, напрямую участвуя в конфликте на Украине, цинично снимает с себя ответственность за последствия поставок Киеву вооружений, в том числе, с обедненным ураном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, аппетиты киевского режима по военным поставкам растут в геометрической прогрессии на фоне желания полностью уничтожить новые регионы России.

«Итоги состоявшегося 21 апреля в немецком Рамштайне заседания контактной группы по военному содействию Украине, судя по всему, вызвали у киевского режима глубокое разочарование… На днях замминистра иностранных дел Украины [Андрей] Мельник, вы его помните по неадекватным высказываниям в бытность послом в Германии, с нескрываемым раздражением заявил, что нынешнего объема военной помощи киевскому режиму недостаточно, прямая цитата – «нужно в 10 раз больше». По его словам, партнеры должны пересечь искусственные «красные линии» и выделить по 1% ВВП на военные поставки. Аппетиты у киевского режима растут в геометрической прогрессии», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что страны НАТО уже выделили «на нужды ВСУ свыше 65 млрд евро», а также прекращают обучать украинских военных. «24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома [Джон] Кирби похвастался, что США готовят батальоны украинских солдат за пределами страны по так называемому комбинированному вооруженному маневру. С их помощью будет объединена механизированная пехота с вооружением воздушной обороны, чтобы получить возможность действовать на открытой местности. Только на прошлой неделе, по словам Кирби, киевскому режиму было поставлено оборудование на сумму 325 млн долларов», – отметила она.

«Британия направила Украине тысячи снарядов для танков «Челленджер-2», в том числе, с обедненным ураном. Конечно, они не заботятся о последствиях их применения. Они сразу сказали вчера, признавшись, что такие снаряды уже находятся у киевского режима, что не несут никакой ответственности за то, каким образом они будут применяться и какие последствия от этого будут», – подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также констатировала, что такие действия Запада еще раз подтверждают его прямой участие в конфликте. «Для них (Запада) Украина – это инструмент, полигон. Все, что там происходит, их не заботит ни с какой точки зрения, кроме одной – как, по их же собственным выражениям, нанести России поражение стратегическое, военное на поле боя, политическое, экономическое, по-разному, любое. Вот только с этой точки зрения, их интересует территория, которая называется Украина и киевский режим, и граждане Украины. Со всего остального они ответственность сняли с себя…» – подчеркнула она.

«Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время контрнаступление ВСУ было успешным. Представляете, они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием, не просто тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно, а теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю там диспозицию. Также коллективный Запад устами всех своих представителей открыто требует, чтобы Россия понесла максимально возможный ущерб, – тем самым в очередной раз громко подтверждают свое прямое участие в конфликте», – заявила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова подчеркнула, что речь идет не о защите Киевом потерянных территорий, а об их уничтожении. «Очередное экстремистское заявление советника главы офиса президента Украины [Михаила] Подоляка. 25 апреля в эфире украинского телеканала он сказал, что Киев юридически имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой (народных республик), Запорожской и Херсонской областей. Все это уже поняли – логика не просто разрушения, а уничтожения непокорного, того, что выбивается из националистической логики. Вот именно эта логика и является идеологией киевского режима», – сказала представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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