«Ждем некоторого ускорения инфляции»: перенос ослабления курса рубля в цены продолжится

Перенос в потребительские цены ослабления рубля будет растянутым во времени, но двухзначных значений инфляции ожидать не следует. Об этом заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«На конец февраля инфляция достигла 11%, но 7,6% из них мы получили в марте прошлого года. После того как тот март вышел из годовой инфляции, она резко уменьшилась. Этот эффект сохранился и в апреле. Подчеркну, что это временное снижение годовой инфляции. Его не нужно воспринимать как уверенное достижение цели. По нашему прогнозу, инфляция закрепится на целевом уровне только в следующем году», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что в последние месяцы нарастало устойчивое ценовое давление. «Например, очищенная от волатильных компонентов базовая инфляция ускоряется, хотя пока и остается ниже 4% в пересчете на год. При этом темпы текущего роста общего индекса потребительских цен в годовом выражении уже несколько месяцев на уровне 4%», – отметила она.

«Ускорение инфляции сдерживается разовыми факторами, которые оказались более сильными и долгоиграющими. В частности, рекордный урожай прошлого года снижает ценовое давление на продовольственных рынках. Кроме того, в прошлом году многие компании, ожидая сложности с поставками, сформировали повышенные запасы товаров, в том числе, благодаря крепкому курсу. Теперь они постепенно запасы реализуют. И это может объяснять относительно небольшой перенос в цены произошедшего в начале года ослабления рубля. По-видимому, такой перенос будет более растянутым во времени», – уточнила глава ЦБ.

«Перенос ослабления курса (рубля) в цены происходит, будет происходить. Он может иметь разные интервалы по времени, но он будет происходить. И если даже курс останется на нынешнем уровне, это будет проинфляционный фактор, в том числе на этот год», – отметила она.

«Что касается динамики инфляции на второе полугодие, действительно есть проинфляционные факторы. Мы ждем некоторого ускорения, повышения инфляции в устойчивых компонентах. Сейчас они чуть ниже 4%. Двухзначных цифр мы не ждем инфляции», – подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, с учетом этих факторов ЦБ уменьшил прогноз инфляции в 2023 году с предыдущих 5-7% до 4,5-6,5%. «Однако по мере выхода траектории экономики на докризисный уровень, избыточное стимулирование спроса при отставании предложения может обернуться ускоренным ростом цен и в следующем году», – заключила Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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