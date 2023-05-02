«Склонность к двойным стандартам»: в МИД РФ назвали «недружественным подходом» решения Кишинева

Молдавия проявила недружественный подход к России, отказав представителям посольства РФ в возможности наблюдать за выборами главы Гагаузии. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона. К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была, в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран», – констатировала она.

Захарова обратила внимание на подписанные Молдавией международные документы, в которых Кишинев взял на себя обязательство содействовать доступу международных наблюдателей к выборам «на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня».

«Таким образом, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, 30 апреля прошли выборы главы молдавской автономии Гагаузии. По итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. По данным ЦИК РМ, во второй тур вышли Евгения Гуцул от партии «Шор» и Григорий Узун от Партии социалистов. Оба политика декларируют пророссийскую политику. В этой связи эксперты не исключают, что официальный Кишинев может назначить перевыборы, так как итоги голосования в Молдавии утверждает суд, который полностью подконтролен центральным властям республики.

На минувшей неделе Захарова, комментируя учреждение в Молдавии новой партнёрской миссии ЕС, заявила, что Кишинев перешел под внешнее управление.

Москва, Мария Соколова

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