«Неонацистскому безумию придет конец»: МИД России не сомневается в крахе киевского режима

Киевский режим с его неонацистским безумием ожидает неизбежный крах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сегодня на брифинге высказывание главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о преследовании и расправе над украинцами, которые решили получить российское гражданство.

«Очередной порцией антироссийских высказываний в соцсетях отметился советник офиса президента Украины Подоляк. Он пригрозил своим соотечественникам расправой за добровольное получение гражданства России. С его слов следовало, что любой украинец, являющийся обладателем российского паспорта, автоматически становится законной целью для солдат вооруженных сил Украины», – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на сегрегацию со стороны киевского режима, который отделяет себя от пытающихся выжить украинцев. «Почему за паспорт человеку, у которого может больше ничего и нет в жизни, кара должна настигнуть, а вот у тех, у кого на территории нашей страны многомиллионные, миллиардные бизнесы были, доход, недвижимость, и при этом они сейчас чуть ли не являются руководителями киевского режима, – почему в отношении них расправ не будет? Просто потому, что они откупиться могут, потому что у них много денег?» – сказала она.

«Раз вы не готовы, я сейчас обращаюсь к киевскому режиму, каким-то образом все-таки вернуться, а это очевидно, в рамки традиционной нормальности, раз уж этот процесс, как мы понимаем, необратим для вас? Ну так давайте, будьте последовательными, разоблачайтесь сами в первую очередь. Рассказывайте, где у вас что прикопано и зарыто. Как-будто этого никто не знает?! Все же знают. А то докопались до людей, которые выживают, которые на себе испытывают много лет эксперименты Запада на территории Украины… Вот теперь за них принялись? Я даже не столько сейчас говорю о высокой политике, даже уже не о правах человека, а просто о сути выживания многих людей», – подчеркнула представитель МИД РФ.

При этом Захарова констатировала своевременность начала специальной военной операции (СВО). «Видимо, Подоляк так и не сумел понять, почему жители бывших территорий Украины – Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей отказались находиться в ее составе, решили связать свое будущее с исторической родиной – с Россией. Просто люди не хотят иметь больше ничего общего с режимом, который ни в грош не ставит их судьбу и право на жизнь и отказывает им даже в возможности иметь паспорт той страны, возможно, где они даже родились, и с которой у них тесные родственные узы. При этом весь этот киевский режим, который им отказывает в возможности иметь паспорт, весь этот режим аффилирован с другими государствами. У кого паспорта Германии, Британии… это ж не только паспорта, а виды на жительство, возможности длительного пребывания, гарантии, предоставленные этими странами – Германии, Британии, США, Канады, Израиля. И эти люди запрещают своим гражданам иметь возможность выбора», – констатировала она.

«Происходящее на Украине лишний раз убеждает в своевременности СВО, которая как заявляло российское руководство, будет продолжена и поставленные цели и задачи будут реализовываться… У меня нет никаких сомнений, что неонацистскому безумию под руководством киевского режима придет конец», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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