Будущий президент Турции может определиться уже в первом туре. Это не Эрдоган

В Турции на предстоящих 14 мая выборах уже в первом туре может победить кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Такое мнение высказал доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков на пресс-конференции в Москве. По его оценке, отношение этого политика к России пока не поддается логике.

Эксперт напомнил о вчерашнем сообщении оппозиционного кандидата в «Твиттере» на русском языке, в котором призвал Россию не вмешиваться в турецкие выборы. «Нелогичность этого шага можно увидеть, если сопоставить два события. В конце апреля в ряде российских СМИ появилось открытое письмо Кемаля Кылычдароглу, адресованное российским специалистам, международникам и всем тем, кто следит за ситуацией в Турции. Суть этого послания сводилась к тому, что беспокоиться о какой-то негативной траектории развития российско-турецких отношений в случае победы оппозиции на выборах президентских и парламентских ждать не надо, что ценность стратегического партнерства, проектов многомиллиардных, которые реализует Россия на территории Турции, а турецкие строительные компании на территории РФ, что эта ценность непреходящая. И вот эта позитивная динамика, сложившаяся за последние десятилетия в российско-турецких отношениях, будет продолжена и в случае гипотетической победы Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах. Это – конец апреля. Мы сегодня находимся в первой половине мая и видим другие заявления. Они демонстрируют определенную непоследовательность», – пояснил он.

При этом Шлыков обратил внимание, что между этими событиями Кылычдароглу дал большое интервью западной прессе, где «во фразах, которые ждала от него западная аудитория, сказал, что турецкая оппозиция в случае победы на выборах, возобновит позитивный тренд в отношениях с западными союзниками, с НАТО, ЕС».

«Получается у нас треугольник, стороны которого друг с другом странным образом не сходятся. Здесь он призывает не беспокоиться о будущем российско-турецких отношений в случае победы на выборах, здесь и заявление, что «если мы победим, мы будем соблюдать санкции западные против России». И еще одно заявление … фактически это даже не заявление, здесь между строк читается подозрение в участии в выборах. То есть те подозрения, которые высказывались в отношении России применительно к американским выборам 16-го года, выборам во Франции 2017 года и так далее. Во многом это неожиданно», – отметил он.

Говоря о прогнозах по результатам выборов, эксперт отметил важность одного из вчерашних событий на фоне небольшого отставания Реджепа Эрдогана по большинству соцопросов от Кылычдароглу. «Вчера произошло несколько событий, которые тоже могут серьезным образом повлиять на ту картину, которую мы увидим на результатах выборов 14 мая. Прежде всего, отказ от дальнейшей борьбы за пост президента страны одного из четырех допущенных кандидатов Мухаррема Индже… Многие рассматривали его выдвижение в негативном ключе с точки зрения того, что он оттягивал голоса, которые потенциально мог получить Кемаль Кылычдароглу», – пояснил он.

«Думаю, что значительная часть (электората) Индже уйдет оппозиции. И с этой точки зрения, результаты президентских выборов 14 мая вчерашним событием скорректировались и у Кемаля Кылычдароглу появился шанс, если звезды сложатся в его пользу окончательно, претендовать на победу даже в первом туре», – заключил Шлыков.

Выборы президента и парламента в Турции пройдут 14 мая. За пост главы государства будут бороться три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его главный соперник, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и представитель Альянса ATA Синан Оган.

Москва, Мария Соколова

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