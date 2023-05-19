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Пятница, 19 мая 2023, 12:42 мск

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Группа налоговиков задержана в Подмосковье по делу о получении крупных взяток

В подмосковном Серпухове задержаны руководитель межрайонной налоговой инспекции и его подчиненные, подозреваемые в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в период 2022 года подозреваемые, действуя в составе организованной группы получали от руководителей юридических лиц взятки в размере от 1,5 до 4,5 миллионов рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены», – говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что руководитель межрайонной федеральной налоговой инспекции подозревается в получении взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ – 5 эпизодов). Троих его подчиненных подозревают в совершении аналогичных преступлений, кроме того, был задержан посредник (ч.6 ст. 290 УК РФ). Кроме этого возбуждены уголовные дела в отношении четырех взяткодателей (ч.5 ст. 291 УК РФ).

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении руководителя налоговой инспекции меры пресечения. Ранее четверо подозреваемых уже были заключены в СИЗО, в отношении еще четверых суд избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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