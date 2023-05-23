Суд в Москве вынес приговор группе похитителей людей, в составе которой был полицейский

Суд в Москве вынес приговор участникам преступной группы, которые весной прошлого года похитили двух человек и вымогали у них крупную сумму. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Мещанской межрайонной прокуратуры столицы.

По данным надзорного ведомства, в группу входили 35-летний Андрей Пуняков, 34-летний Олег Гусаков и 33-летний теперь уже бывший оперуполномоченный по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве Михаил Стоякин.

«Установлено, что в мае 2022 года сообщники, действуя из корыстных побуждений, предполагая, что ранее им незнакомые брат и сестра совершили деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, вступили в совместный преступный сговор, направленный на их похищение, с целью последующего вымогательства денежных средств», – говорится в сообщении прокуратуры.

20 мая 2022 года соучастники, представившись правоохранителями, сымитировали задержание потерпевших, надев на одного из них наручники и изъяв у обоих мобильные телефоны. Затем брата и сестру посадили в автомобиль и потребовали с них 700 тыс рублей, «угрожая в случае отказа применением насилия, а также распространением сведений о причастности к незаконному обороту наркотических средств и привлечением к уголовной ответственности».

Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие попросили деньги в долг у знакомых, собрав требуемую сумму на своем банковском счете. После этого похитители, переезжая от одного банкомата к другому, заставляли мужчину снимать наличные. Набрав требуемую сумму, злоумышленники отпустили брата и сестру.

Фигуранты осуждены по п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, из корыстных побуждений), п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное под угрозой применения насилия, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере).

Суд приговорил каждого из них к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Стоякин также лишен специального звания «майор полиции».

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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