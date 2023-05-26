Суд вынес приговор участникам хищения квартир семьи актера Алексея Баталова

Замоскворецкий районный суд вынес обвинительный приговор фигуранта дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

На скамье подсудимых находились актриса Наталия Дрожжина, ее муж, юрист Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий. В качестве потерпевшей стороны выступали вдова Баталова Гитана Леонтенко и его младшая дочь Мария.

«Подсудимые признаны виновными в хищении мошенническим путем имущества семьи актера Алексея Баталова. У вдовы актера и его младшей дочери осужденные похитили более 20 млн рублей, находящиеся на счетах, а также право собственности на долю в квартире и нежилое помещение на ул. Серафимовича и квартиру в 1-м Самотечном пер. В ходе судебного следствия осужденные вину не признали», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В соответствии с приговором, Дрожжина и Цивин признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Дрожжиной назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Ее супруг приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Нотариус Бублий признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и приговорен к 5 годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий сроком на 2 года.

Как сообщал «Новый День», гособвинитель требовал назначить Цивину наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс руб, Дрожжиной – 6 лет колонии со штрафом 200 тыс руб, а Бублию – 5 лет заключения со штрафом 300 тыс руб и с запретом заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий сроком на 3 года.

Ранее прокуратура заявляла, что Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Добившись доверительных отношений, обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у последних на расчетных счетах значительных сумм, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к ранее знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры, сообщала ранее прокуратура.

Нотариус обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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