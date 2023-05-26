В России возобновится выдача загранпаспортов с электронными носителями информации

Выдача российских загранпаспортов с электронными носителями информации возобновится с 1 июня. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», – сказала Волк.

Прием заявлений на выдачу загранпаспортов с электронными носителями был прекращен 2 февраля текущего года.

В Гознаке связали приостановку выдачи таких документов с возросшим спросом на загранпаспорта и на микросхемы для них. Там обещали восстановить производство загранпаспортов в течение месяца после перенастройки оборудования производителя микросхем.

Москва, Андрей Дорофеев

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