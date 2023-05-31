Кремль не обсуждает введение военного положения в России

Решения о введении в России военного положения не принимались и не обсуждаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым мнение о необходимости введения военного положения в стране.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в своем телеграм-канале Кадыров назвал действия руководства Украины террористическими, отметив, что месть за атаку беспилотников на Москву не заставит себя долго ждать. «По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные», -заявил он, подчеркнув, что «нет никаких военных и политиков на Украине – только террористы».

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. По данным минобороны РФ, в атаке были задействованы восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения.

Москва, Андрей Дорофеев

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