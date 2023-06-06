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Вторник, 6 июня 2023, 18:18 мск

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Шойгу заявил, что ВСУ за три дня наступления потеряли более 50 танков и 3700 человек

Фото: пресс-служба Кремля

За три дня наступательных действий ВСУ потеряли более полусотни танков и около 3700 человек. Об этом сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что 4 июня ВСУ силами двух механизированных бригад предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них они успеха не добились. 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления уже на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен и понес еще более ощутимые потери

«Всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата», – цитирует министра пресс-служба минобороны РФ.

Он также озвучил цифры российских потерь, понесенных за то же время.

«Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий», – заявил Шойгу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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