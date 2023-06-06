Каховскую ГЭС взорвали, чтобы освободить часть сил ВСУ с Херсонского направления – Шойгу

Киевский режим совершил подрыв сооружений Каховской ГЭС, чтобы высвободить часть сил с Херсонского направления. Об этом сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая. Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении», – цитирует Шойгу пресс-служба минобороны РФ.

При этом Министр отметил, что противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти на этом участке к обороне.

В то же время Шойгу подчеркнул, что ради недопущения наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил «диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия».

«Кроме того, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», – констатировал министр обороны.

Ранее сегодня Шойгу сообщил, что за три дня наступления потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата. В то же время, в ходе отражения атак в объединенной группировке российских войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения, были подбиты 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий.

Москва, Андрей Дорофеев

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