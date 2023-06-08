Биржевая цена на бензин установила новый рекорд

Сегодня биржевая стоимость бензина Аи-95 впервые превысила 63 тысячи рублей за тонну, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По итогам торгов, Аи-95 по индексу Европейской части России подорожал на 0,97%, достигнув 63 604 рублей за тонну. Цена Аи-92 выросла на 0,85% – до 55 233 рублей за тонну. При этом летнее дизельное топливо повысилось лишь на 0,02% – до 50 918 рублей.

Бензин Аи-95 дорожает на бирже с середины мая. Как сообщали в Минэнерго РФ, это существенно не повлияет на цену бензина на АЗС, однако рекомендовали нефтяным компаниям увеличить объём предложения бензина на бирже.

Тем не менее, цены на бензин на столичных АЗС продолжают непрерывно расти после майских праздников. Последние две недели рост составляет 10-12 копеек в неделю. Согласно данным Московской топливной ассоциации (МТА), за минувшую неделю средневзвешенная цена на Аи-92 выросла на 12 копеек и составила 48,6 руб./л, Аи-95 – на 10 копеек – до 53,88 руб./л. Средняя стоимость дизтоплива на АЗС в столице за неделю выросла на 2 копейки – до 58,81 руб./л.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»