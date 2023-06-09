«Они готовы пойти на всё…» В Совете Федерации оценили возможность подрыва киевским режимом ядерных объектов

Подрыв киевским режимом атомных станций и могильников с ядерными отходами является лишь вопросом времени и может начаться по мере неудач контрнаступления ВСУ. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете».

«Режим Зеленского готов на любые крайние меры. Взрывая Каховскую ГЭС, они же понимали, что они на длительное время выводят из оборота сельхозугодия житницы Украины – Херсонщину, Запорожье и так далее. То есть они понимают, что эта земля уже не их, и больше никогда не вернется под управление Киевом», – констатировал Джабаров.

Сенатор полагает, что киевский режим «готов все уничтожать» по мере неудач в разрекламированном контрнаступлении ВСУ. «Взорвут ли они там ядерные захоронения или не взорвут – это вопрос времени. На Украине несколько атомных станций, которые находятся под контролем Киева, включая печально известную Чернобыльскую АЭС. Они могут пойти на всё: и на взрывы всех плотин, затопить весь юг Новороссии, пойти на уничтожение хранилищ ядерных отходов, потому что они понимают, что у власти не удержатся. Чемоданы на бегство со своей страны у них всегда наготове. Они ж знают, что люди не простят того, что случилось с Украиной», – заявил сенатор, подчеркнув, что у киевского режима «нет никаких ограничений».

По его мнению, способ остановить такое развитие событий один – «успешно отбить контрнаступление, перейти в наступление и быстрее освобождать Украину от нацистов. «Другого пути нет», – подчеркнул сенатор.

«Там (в зоне СВО) ситуация очень сложная, но почему-то у меня есть такая уверенность, что мы выдержим это контрнаступление, о котором украинцы и Запад говорят очень давно. Силы они собрали там значительные, современное оружие, много танков. Но первые дни показывают, что мы успешно отражаем все атаки, стоим как вкопанные. Наша армия за этот год с небольшим после начала специальной военной операции серьезным образом выросла. Она стала мобильной, мощной, опытной. То, что сейчас происходит, на мой взгляд, даже больше, чем спецоперация, – это отечественная война народов России за свою независимость. Потому что, борясь с нацизмом, фашизмом, со странами НАТО, мы отстаиваем, по сути, безопасность своей Родины. Думаю, что в этом и будет таиться залог нашего успеха», – сказал Джабаров.

По его оценке, после провала контрнаступления ВСУ возможна смена власти на Украине. «Тяжелое поражение Украины в этой летней военной кампании подвинет многих украинских политиков, которые и так стоят в оппозиции к Зеленскому, многих военных, для которых это будет рассматриваться как личное унижение и оскорбление, чтобы сменить эту клику, которая сейчас захватила власть в Киеве и поменять их на здоровые силы, которые способны вести нормальные переговоры и вникать в те реалии, которые сейчас созданы на Украине. Когда это произойдет – трудно сказать, но, несомненно, эта власть не сможет удержаться, поскольку она, уверен, потерпит поражение однозначно, и чем раньше это будет, тем больше шансов для спасения населения Украины», – считает сенатор.

«Где закончится СВО сейчас трудно сказать, но мы не можем оставить Украину рядом с собой в качестве враждебного государства. Иначе опять, как после 2014 года – прошло несколько лет, Минские соглашения… и Украина превратилась в агрессора. Поэтому надо добить эту неонацистскую гидру, иначе спокойной жизни не будет ни нам, ни самим украинцам», – подчеркнул Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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