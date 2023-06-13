Цены на бензин в Москве снова выросли

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Москвы за последнюю неделю вновь выросли. По данным московской топливной ассоциации, литр бензина АИ-92 и АИ-95 в среднем подорожал почти на 15 копеек.

Как отмечает «Интерфакс», рост розничных цен на бензин продолжается в столице с майских праздников. За этот период средневзвешенная стоимость литра Аи-92 в Москве выросла на 61 копейку, Аи-95 – на 57 копеек, до 48,75 рубля и 54,05 рубля соответственно.

В то же время стоимость дизельного топлива на московских АЗС остается стабильной, на уровне 58,81 рублей за литр.

Москва, Анастасия Смирнова

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