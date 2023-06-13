«Деструктивно»: коммунисты в Госдуме раскритиковали «единороссов» за создание условий для фальсификаций на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента, большинство которой составляют представители «Единой России», проголосовала против усиления ответственности за фальсификацию выборов и нарушение избирательных процедур. Как заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, такие действия сродни захвату власти, что является особо тяжким преступлением.

«В настоящее время все наши многочисленные фальсификаторы, которые регулярно по итогам каждого избирательного цикла появляются в разных регионах, – они совершают преступление. Причем, это преступление нелегкое. В подавляющем большинстве случаев они отделываются судебным штрафом, даже уголовной ответственности у них нет», – пояснил Куринный.

Парламентарий заявил, что усиление ответственности – «это профилактика, предупреждение этих самых страшных, на наш взгляд, преступлений. «Та самая экономическая коррупция, с которой мы боремся, принимаем кучу законов, наказываем… она начинается с коррупции политической. А политическая коррупция начинается с нечестных выборов – абсолютно точно. Если какого-то представителя власти избрали нечестно, то в последующем он кому-то должен: то ли тому, кто его прикрывал, или набрасывал этих голосов, то ли тому, кто этот процесс контролировал, естественно, будет подписывать потом распределение недвижимости не туда, куда надо, и какие-то непонятные махинации будут осуществляться. То есть – в этом вся основа, с этого всё начинается», – констатировал он.

«Я уж не говорю про то, что практически во всех странах даже с самыми реакционными режимами никто никогда не покушается на саму процедуру выборов. И только в РФ, к сожалению, этот процесс порой приобретает массовый характер. Прошедшие выборы в Госдуму в Брянской области… Когда на экранах вы видели записанные эпизоды, как члены избиркома проводили карусели, вбрасывали бюллетени соответствующие… Вот до сих пор уголовные дела по этому поводу даже не возбуждены. Потому что кто-то считает, что это несерьезно», – отметил депутат.

При этом Куринный обратил внимание, что «стараниями Госдумы, а именно правящей партии, сегодня созданы максимально подходящие условия, облегчающие фальсификации при проведении выборов». «Начиная от электронного голосования (ДЭГ), которое никто не может проконтролировать из оппозиционных партий, 3-дневного голосования, которое якобы удобно теперь, а раньше оно было необходимо, потому что была опасность, удаление с участка членов комиссии с правом совещательного голоса, которые осуществляли независимое наблюдение, с ограничением представителей СМИ, которые могут участвовать в этом процессе… Это все в этом зале происходило. Теперь с формированием спецмест, в которых наблюдатели будут наблюдать, и представители СМИ будут снимать... Думаю, им оттуда выйти никто не даст. Те случаи, которые скрываются, – это вершина айсберга наступает над этой поверхностью, над этой массой фальсификаций, с которыми мы сталкиваемся, теперь мы и это будем наблюдать еще реже», – констатировал он.

Как полагает депутат, на фоне таких событий остается под большим вопросом, что россияне являются источником власти. «Это неправильно, деструктивно, ведет к разбалансировке системы – кто бы что ни думал. Если кто-то решил, что, контролируя сверху весь процесс избирательный – кого, как и куда избирать, мы делаем благо для страны в тяжелых условиях, то история показывает: увы, именно нечестные выборы, именно фальсификации на выборах, недостаточное наказание приводит к тому, что называется «цветными революциями». Приводит к недовольству, к массовым протестам и всему остальному. И об этом тоже надо помнить, когда мы эти условия создаем и сегодня пытаемся говорить о каком-то неисчерпанном потенциале. Ну, какой может быть потенциал, если за попытку захвата власти или насильственного удержания власти максимум что грозит исполнителю, это 30 тысяч рублей штрафа?!» – заявил коммунист.

«Делать недопустимым любые варианты фальсификации – это наша с вами задача, если мы хотим сохранить государство. Я ставлю этот вопрос именно так. Демократическое, честное государство базируется, в том числе, на честной, абсолютно прозрачной, контролируемой процедуре выборов. Сегодня мы сделали много шагов, отступая от этой процедуры и, к сожалению, наше предложение разумное и здравое опять же правящая партия отвергает», – заключил Куринный.

В итоге Госдума большинством голосов «Единой России» сняла с рассмотрения законопроект об усилении ответственности за нарушения избирательного законодательства. Документ, в частности предлагал перевести незаконные деяния, которые совершают представители избирательных комиссий, в категорию тяжких преступлений, предусмотренных частью первой ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), ст.142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования), частью первой и третьей ст. 142.2. УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня для голосования на референдуме, в том числе совершенная группой лиц).

Авторы документа также предлагали ввести уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение членами избирательной комиссии своих обязанностей, если это повлекло совершение другими лицами преступлений в избирательной сфере.

Москва, Мария Соколова

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