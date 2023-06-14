«Это очень опасная ситуация»: думские коммунисты вновь обвинили «единороссов» в дестабилизации ситуации в РФ

Партия «Единая Россия» провоцирует в стране «цветную революцию», «протащив» в Госдуме изменения в избирательное законодательство. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, в сложившихся условиях в России в любой момент может вспыхнуть бунт.

«Недопустимо отклонение (накануне) нашего закона о повышении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Я вас уверяю, что те 10% (избирателей) в среднем, которые приходят на пять последних выборах в крупных городах, говорят о том, что 90% не доверяют избирательной системе. Это очень опасная ситуация в силу того, что 90% людей, которые не ходят на выборы, но подверженных воздействию Сетей, которые страной не контролируются, это в любой момент, в принципе, возможен бунт», – заявил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас практически «обнулен контроль за ходом выборов». «У нас членов комиссии с совещательным голосом упразднили ранее, сейчас в принципе и наблюдателей – сказали: стоять там. И если раньше члена комиссии, наблюдателя, представителя СМИ с участка можно было удалить только решением суда, то сегодня состоящая из «единороссов» комиссия своим голосованием может удалить любого», – пояснил он.

«Эти все факторы говорят о том, что люди, стоящие за протаскиванием этих законов, в принципе, работают на дестабилизацию России. Потому что если вы посмотрите технологию «цветных революций» и бунтов в странах Магриба, Восточной Европы, то там детонатором, как правило, были необъективные выборы. Ну, а если выборы «не считаются», на выборы не ходят, то в принципе, в России уже полностью подготовлена ситуация. А если учесть нарастающее количество людей, которые пострадали от СВО, то это тоже один из серьезных детонаторов», – подчеркнул Коломейцев, напомнив о письме-обращении к президенту РФ Владимиру Путину «с четким описанием того, что произошло при принятии 17 законов, корректирующих избирательное законодательство».

Накануне Госдума большинством голосов «Единой России» отклонила и сняла с рассмотрения законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Москва, Мария Соколова

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