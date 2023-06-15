Дания, Нидерланды, США и Британия объявили о поставке сотен ракет ПВО на Украину

Дания, Нидерланды, США и Британия договорились о совместных поставках киевскому режиму сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности, а также сопряженных с ними систем. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину... В рамках этой инициативы будут поставлены сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряженные с ними системы для защиты критической инфраструктуры и обеспечения контрнаступления», – говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что поставка систем ПВО уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.

Лондон, Анастасия Смирнова

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