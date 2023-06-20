Мужчина, ударивший возлюбленную ножом 247 раз, предстанет перед судом в Москве

В столице перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы и угрозах в адрес правоохранителей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угрозы применения насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, 3 января обвиняемый в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко в ходе ссоры с 34-летней сожительницей, «возникшей на почве личных неприязненных отношений», нанес ей 15-сантиметровым ножом множественные ранения, от которых она скончалась на месте. Эксперты насчитали на теле жертвы 247 ранений в области шеи, туловища и конечностей.

«В ходе изучения материалов дела прокуроры установили, что обвиняемый высказывал угрозы применения насилия сотрудникам полиции, прибывшим для его задержания, демонстрируя при этом нож», – добавили в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый содержится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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