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Вторник, 20 июня 2023, 17:56 мск

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Столтенберг признал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной

Украинским военным тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии.

«Контрнаступление находится еще на раннем этапе. Мы знаем, что украинцам предстоит трудный путь. Они сталкиваются с ожесточенным российским сопротивлением», – цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, российские военные возвели линии обороны с минными полями, противотанковыми траншеями и «зубами дракона». Он отметил, что ВСУ для их преодоления необходимо современное оборудование.

Генсек НАТО добавил, что, если альянс хочет быть готов к длительному конфликту на Украине, ему стоит в первую очередь уделить внимание надежной оборонной промышленности. По его мнению, это противостояние ведется «на истощение» и постепенно превращается в «битву логистики».

«Важность иметь надежную оборонную индустрию, которая на долгосрочной основе может обеспечивать оборудование, поддержку, ремонт разных типов систем… приобретает еще большее значение», – сказал он в совместном заявлении с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.

Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.

На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска при наступлении несут большие потери и не достигли успеха ни на одном из направлений.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.

Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте – не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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