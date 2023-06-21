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Среда, 21 июня 2023, 12:55 мск

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ЛДПР выдвинула кандидатом в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Чернышова

Конференция Московского городского отделения ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом в мэры столицы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале думской фракции Либерально-демократической партии.

За выдвижение Чернышова проголосовали 57 делегатов конференции из 58. Ранее такое решение им рекомендовал принять Высший совет ЛДПР.

«Наш кандидат – человек крутой, незаурядный, молодой, смелый и дерзкий, с опытом политической борьбы. Как зампред Госдумы он курирует образование и науку, его знает, ценит и уважает московская молодежь, его знают по сильным и ярким выступлениям люди всех возрастов. Задача перед ним – получить высокий процент, выше, чем другие кандидаты, и заручиться поддержкой москвичей, многие из которых по складу характеры очень критичны», – заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В свою очередь, Чернышов, выступая перед делегатами отметил, что москвичам не хватает контакта с городской властью.

«Да, город преобразился, строятся школы, дорожные развязки, новые дома, но люди остаются одинокими. Им не хватает общения с городскими чиновниками. Люди хотят не возводить бетонные дома, а сносить стены молчания. Эпидемия одиночества и ненависти, которую нам предстоит победить», – сказал он и пообещал в случае избрания мэром стать беспрецедентно открытым для всех горожан.

20 июня Московское отделение партии «Справедливая Россия – За правду» на внеочередной конференции выдвинуло кандидатом на выборах мэра столицы первого заместителя руководителя фракции в Госдуме Дмитрия Гусева.

18 июня партия «Новые люди» выдвинула кандидатом в мэры вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Соответствующее решение было принято на конференции московского отделения партии.

Партия «Единая Россия» 9 июня выдвинула на выборы действующего мэра Москвы Сеогея Собянина.

Выборы градоначальника состоятся в столице в Единый день голосования – 10 сентября. По решению Московской городской избирательной комиссии выборы будут проходить в течение трех дней – с 8 по 10 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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