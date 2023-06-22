Биржевая цена бензина Аи-92 поднялась до нового рекорда

Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла нового исторического рекорда. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), топливо подорожало на 2,25% – до 58 548 рублей за тонну.

Таким образом, цена марки превысила свой прошлый рекорд в 58 456 рублей, зафиксированный 13 августа 2021 года, передает «Прайм».

Помимо этого, биржевая стоимость марки Аи-95 увеличилась на 1,31% – до 66 589 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,52% до 51 584 рубля за тонну.

Накануне Росстат сообщил, что в период с 14 по 19 июня средняя розничная цена бензина выросла на 18 копеек – до 51,94 рубля за литр.

Стоит отметить, что на АЗС Москвы автомобильное топливо дорожает семь недель подряд.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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