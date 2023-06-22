российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 17:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Биржевая цена бензина Аи-92 поднялась до нового рекорда

Биржевая стоимость бензина Аи-92 достигла нового исторического рекорда. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), топливо подорожало на 2,25% – до 58 548 рублей за тонну.

Таким образом, цена марки превысила свой прошлый рекорд в 58 456 рублей, зафиксированный 13 августа 2021 года, передает «Прайм».

Помимо этого, биржевая стоимость марки Аи-95 увеличилась на 1,31% – до 66 589 рублей. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,52% до 51 584 рубля за тонну.

Накануне Росстат сообщил, что в период с 14 по 19 июня средняя розничная цена бензина выросла на 18 копеек – до 51,94 рубля за литр.

Стоит отметить, что на АЗС Москвы автомобильное топливо дорожает семь недель подряд.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

Цены на бензин в Москве снова выросли / Биржевая цена на бензин установила новый рекорд / В Москве дорожает бензин / Бензин Аи-95 установил новый ценовой рекорд на бирже / Биржевая цена бензина Аи-95 впервые превысила 61 тыс. рублей за тонну / Цены на бензин в Москве возобновили рост / ФОМ: более трети россиян заметили рост цен на мясо и рыбу / Насколько сильно вырастут цены бензин в России – прогноз эксперта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,