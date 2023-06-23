«Мы научились с ними бороться»: в Совете Федерации оценили 11-й пакет санкций ЕС

Новые санкции Евросоюза не нанесут критического вреда российской экономике. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, в перспективе Европа будет проситься вернуться на российский рынок.

Сенатор отметил, что эти полтора года массовых ограничений Россия научилась с ними бороться. «Любые санкции наносят какой-то урон, но мы научились с ними бороться. Они запретили поставку российской нефти в Германию, Польшу по нефтепроводу «Дружба». Ну и что? Что эта нефть выливается теперь в кювет куда-то? Нет. Эта нефть пойдет в Юго-Восточную Азию, там эту нефть ждут, с удовольствием примут, и проблем не будет. Ну, а Германия пусть ищет, покупает нефть в той же Азии, но уже с большой наценкой, по цене в 1,5-2 раза выше. Ну если им так нравится платить больше, пусть так и действует», – пояснил Джабаров в интервью «Парламентской газете».

Сенатор также обратил внимание на введенный ЕС запрет экспорта в РФ новых и подержанных автомобилей. «Посмотрите, даже на улицах Москвы сколько появилось новых машин китайских. Они ничем не уступают, зато значительно дешевле. Часть автомобилей сейчас стали производить на восстанавливаемых у нас на автозаводах. У нас запустился завод «Москвич». Начинает работать в полную мощь «АвтоВАЗ». Ну, и жили когда-то с «Копейками» и с «Москвичами» старыми – ничего, обходились», – отметил он.

«Они (ЕС) еще будут уговаривать в свое время, чтобы мы пустили их на наш рынок. Потому что у нас огромный автомобильный рынок. Думаю, что в этом плане никаких проблем у нас не будет», – заключил Джабаров.

Как сообщал «Новый День», сегодня ЕС утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. Рестрикции предусматривают меры против обхода ранее введенных ограничений, а также расширение «черного списка» предприятий и граждан. Под санкции попал ряд компаний, зарегистрированных в КНР, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении, которые, как заявляют в Брюсселе, помогали России обходить санкции.

Москва, Мария Соколова

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