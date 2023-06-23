Послы ЕС утвердили увеличение производства снарядов для ВСУ

Постоянные представители государств-членов ЕС одобрили проект регламента «Акт в поддержку производства боеприпасов» (ASAP), который предусматривает производство до 1 миллиона снарядов в год. Об этом в Twitter сообщило шведское представительство в Совете Евросоюза.

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европейским парламентом по регламенту ASAP. Это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Украины и государств-членов», – говорится в сообщении посольства.

Регламент ASAP направлен на повышение способности оборонной промышленности ЕС обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет. В частности, он предусматривает создание механизма выявления проблем в цепях поставок, финансовой поддержки производственных мощностей ЕС, а также введение временной нормативной базы для преодоления кризиса с поставками боеприпасов.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства необходимого количества боеприпасов для Украины.

Брюссель, Андрей Дорофеев

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