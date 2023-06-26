Системный кризис или донастройка? Эксперт оценил политические перспективы после мятежных выходных

Сохранение нынешней «серой» системы управления России после «марша справедливости» может привести к серьезному системному кризису уже к началу президентской избирательной кампании. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, комментируя события минувших выходных дней, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным. По оценке эксперта, случившееся обнажило «деформированный» механизм власти.

«Последствия для страны таковы, что даже несмотря на понедельничный выходной, объявленный [мэром Москвы Сергеем] Собяниным, стою как раз в пробке на шоссе на въезде в Москву, что подчеркивает, что люди даже в выходной поехали работать. В целом это означает, что для населения никаких пока последствий – рубль вернулся к привычным отметкам, люди едут на работу – все восприняли эти события как драматическую субботу. Люди уже на нее особого внимания не обращают – едут по своим делам… Но для самой системы, конечно, это не просто стресс-тест. Необходимо разобраться, что вообще происходит с системой управления в стране и как перед президентскими выборами быть, учитывая, что эта кампания должна будет зафиксировать какое-то положение этой системы», – отметил Гращенков.

Политолог обратил внимание, что произошедшее в очередной раз обнажило «деформированный» механизм системы власти, который, по его мнению, был изначально недостроенным. «Наше государство в последние годы стремительно превращалось из машины государственного взаимодействия с понятными работающими институтами прежде всего, – в систему непонятного взаимодействия, когда ключевые решения принимаются теми структурами, которые либо не обладают формальными полномочиями, либо являются сторонними. Собственно, заваруха с Пригожиным эту гипотезу окончательно утвердила. Официальные структуры практически не включались в процесс урегулирования, всем занимались какие-то странные сторонние переговорщики – губернаторы, президент Белоруссии – в общем, кто угодно, только не те, кто по идее должен был всем этим заниматься, типа министерства обороны, которое в общем-то ушло с радаров, спецслужбы и так далее», – пояснил он.

«Страна находится в такой парадигме взаимоотношений, когда бессмысленно апеллировать к сложившимся мировым практикам управления, оценивать политические риски, исходя из устоявшейся структуры власти – парламентская, законодательная, судебная. Понятно, что все они являются такой проекцией вот этой системы власти, которая внутренне сейчас абсолютно хаотична, подвержена стрессам и вообще выживает, как может», – полагает глава ЦРРП.

В этой связи Гращенков напомнил о предстоящих в 2024 году президентских выборах и трансферте власти, о котором много рассуждают последние годы. «Предполагалось, что одни элиты будут в ходе президентской кампании перехватывать власть у других элит. С одной стороны, эта история полным ходом идет – очевидно, например, что кто-то хочет перехватить власть у нынешнего военного руководства в лице [главы Минобороны Сергея] Шойгу, Генштаба и так далее. Параллельно идет попытка перехвата таких же полномочий у тех, кто занимается ВПК, ресурсами и так далее. Но параллельно же этот трансфер сильно деформировал сам процесс перехвата. Если раньше речь шла о том, кого-куда назначат, то сейчас мы видим, что иногда и не надо никого назначать. Тот же Пригожин, генерал «серых» зон может спокойно управлять всеми ключевыми позициями в той же СВО и даже претендовать на политические выступления», – пояснил он.

«Фактически Пригожин шел не только за Шойгу и [главой Генштаба ВС РФ Валерием] Герасимовым, но он провозгласил это «маршем справедливости», что было политическим заявлением – приглашал присоединиться всех желающих. Одновременно это носило такой народно-освободительный характер, поскольку все видели заявления от рядовых бойцов этого ЧВК, что мы идем на Рублевку, на Новую Ригу, мы близко к Москве, сейчас вы все получите – что считывалось как «война – дворцам, мир – хижинам». Тоже такая деформация – официально-парламентская система сухо прореагировала на происходящее, а неофициальная структура еще и выдвигала какие-то политические лозунги», – констатировал политолог.

«Понятно, что все сплотились вокруг власти, вокруг президента, и кризис в очередной раз это показал. Но это сплочение пока не показывает: а что дальше? Президент как объединяющая фигура – понятно. Но какую систему, собственно, он этим представляет? Потому что как раз этот стресс-тест не прошли вот эти институты власти, показав, что они в общем-то работают довольно номинально. Как видите, реальные дела решаются вообще какими-то сторонними игроками», – подчеркнул Гращенков.

При этом эксперт обратил внимание, что при сохранении такой государственной системы неизбежны риски ее нестабильности. «Еще большее погружение системы в практики «серых» зон для нынешней системы удобно и эффективно на примере того же «Вагнера» – не существующая по документам система, но при этом эффективно решает задачи. При этом тогда непонятно: что такое государство и зачем оно нужно? Дальнейшее развитие этой непонятной «серой зоны» может привести к таким турбулентностям, которые чуть не произошли», – полагает эксперт.

По его мнению, вторым сценарием развития событий может стать «попытка достроить государство». «Отказаться от удобных практик и начать достраивать государство, но не через «закручивание гаек», как многие говорят – давайте все запретим, всех возьмем на карандаш и так далее, а, наоборот, государственность – это институты и полномочия, когда разные органы могут действовать согласно своим регламентам, у них есть свои начальники, которые могут самостоятельно принимать какие-то решения, они же подотчетны обществу, а общество хоть как-то участвует в процессе контроля. Не как сейчас, когда общество – просто зрители в театре, которым вообще не объясняют, что сейчас происходит. Раньше хотя бы объясняли, какое-то либретто давали, а сейчас не дают. При чем тут Лукашенко? – спрашивает рядовой гражданин. Да ни при чем – не твоего ума дело, радуйся, что тебя спасли», – отметил он.

«Конечно, если играть вдолгую, то идти нужно по второму сценарию. Но если сама система сейчас находится в такой термальной своей стадии, то есть реагирует на все рефлексивно и ситуативно, то, скорее всего, наоборот, эти «серые» схемы будут множиться, странные люди будут все больше влиять на принимаемые решения, и тогда в президентскую (избирательную) кампанию страна может войти в очередном системном кризисе», – заявил политолог.

«Сначала очередной кризис какой-то более сильный, а потом, конечно, это должно когда-то нормализоваться… Через тернии к звездам», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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