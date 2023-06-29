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Четверг, 29 июня 2023, 11:07 мск

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Один полицейский погиб и один получил ранение во время перестрелки в Орехово-Зуево

В подмосковном Орехово-Зуево мужчина открыл огонь по полицейским, ранив одного из них и убив другого. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 28 июня 2023 года в ходе проведения задержания четырех подозреваемых в вымогательстве один из них осуществил не менее пяти выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице», – говорится в сообщении ведомства.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) возбуждено уголовное дело. 26-летний стрелок задержан. С ним проводятся следственные действия, добавили в СК.

По данным телеграм-канала Baza, полицейских вызвал владелец автосервиса, который пожаловался на неизвестных мужчин, вымогавших у него деньги якобы за некачественный ремонт машины. Но, когда правоохранители прибыли на место, по ним открыли огонь и завязалась перестрелка. Нападавший также получил ранение – пуля угодила в ногу.

Сообщается также, что полицейские задержали и троих приятелей стрелка.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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