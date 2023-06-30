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Пятница, 30 июня 2023, 17:59 мск

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ЦБ сообщил о сокращении внешнего долга РФ

Внешний долг РФ уменьшился с начала 2023 года на $25,9 млрд. Как говорится в сообщении Банка России, на 1 апреля задолженность составила $354,8 млрд.

«Сокращение внешнего долга Российской Федерации было обусловлено уменьшением долговых обязательств прочих секторов в форме ссуд и займов, в том числе в рамках отношения прямого инвестирования, а также снижением задолженности органов государственного управления по выпущенным суверенным ценным бумагам», – уточнил регулятор.

Как следует из материалов ЦБ, долг органов власти сократился почти на $6 млрд – до $40,4 млрд. Задолженность банковского сектора уменьшилась примерно на $2 млрд – до $91,6 млрд. Остальные секторы экономики снизили внешние обязательства почти на $18 млрд – до $222,6 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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