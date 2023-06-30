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Пятница, 30 июня 2023, 17:59 мск

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Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют. В выходные и понедельник доллар будет стоить 88,3844 рубля, евро – 96,0195.

Между тем на биржевых торгах «американец» и «европеец» продаются дороже. К 17:05 курс доллара колебался около отметки 89,20 рубля, евро – вблизи уровня 97,40. Это максимальные значения впервые с марта прошлого года.

Как указывают аналитики «БКС Мир инвестиций», давление на рубль продолжает оказывать «непростая ситуация с платежным балансом страны, вызванная относительно низкими мировыми ценами на углеводороды». «С учетом геополитического дисконта, а также сокращения российской добычи, это уменьшает экспортную выручку», – отмечают они.

Ранее сегодня в Центробанке России текущее ослабление рубля связали с состоянием платежного баланса, отметив при этом, что не видят рисков для финансовой стабильности.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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