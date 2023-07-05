Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил на завтра, 6 июля, официальные курсы американской и европейской валют. Доллар будет стоить 90,3380 рубля, евро – 98,4144.

Стоит отметить, что в ходе биржевых торгов котировки валют достигали более высокого уровня. Как следует из данных Мосбиржи, максимальный курс «американца» поднимался до 91,0675 рубля, «европеец» продавался по 99,2725.

По оценкам аналитиков, ослабление рубля проходит на фоне дефицита бюджета и госзатрат, связанных с СВО и заявленными социальными обязательствами, а также снижением поступлений экспортной выручки.

В то же время эксперты «БКС Экспресс» отмечают, что дополнительное давление на рубль могла оказать информация о том, что в новом месячном периоде в рамках исполнения бюджетного правила будет продано в два раза меньше иностранной валюты. «Правда, это означает улучшение ситуации с нефтегазовыми доходами госбюджета, что на более долгосрочном горизонте способно оказать поддержку рублю, если данная тенденция сохранится», – пояснили аналитики.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»