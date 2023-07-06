Евро взлетел уже выше 102 рублей. Набиуллина призвала не заниматься теориями заговора

Сегодня на Мосбирже продолжился стремительный обвал российской валюты. Курс доллара приближается к отметке в 94 рубля, евро влетел выше 102 рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня на Международном финансовом конгрессе, заявила, что это объясняется ситуацией во внешней торговле, и призвала не заниматься конспирологией.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджеты или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», – цитирует Набиуллину РБК.

«И, например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз», – пояснила глава ЦБ.

Набиуллина заверила, что у ЦБ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс – «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике».

По словам главы ЦБ, нынешняя динамика курса рубля несет проинфляционные риски, и Банк России будет учитывать это, принимая решение по ключевой ставке, которая сейчас находится на уровне 7,5%.

Стоит отметить, что сегодня на утренних торгах на Мосбирже максимальный курс доллара достиг 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 90,3380 рубля, европейской – 98,4144.

Москва, Андрей Дорофеев

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