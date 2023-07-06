«Нельзя держать всех за лохов…» Банк России наносит удар по путинской «экономике предложения»

Нынешнее ослабление рубля наносит удар по «экономике предложения», о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Как считает экономист Никита Кричевский, в последних событиях на российском валютном рынке прослеживается странная логика, реальной причиной которой может быть вывод капитала из России.

«Странная логика ЦБ: ослабить рубль, сидя на $100 млрд в юанях, чтобы потом поднять ключевую ставку и тем самым нанести удар по путинской «экономике предложения». Ещё более странная логика, что увеличение доходов бюджета от динамики внешней торговли не зависит», – отметил эксперт в комментарии в своем телеграм-канале.

«Наконец, нельзя в XXI веке держать всех за лохов, заявляя, что «попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации». Как будто никакой СВО, санкций и глобальной обструкции России нет, а есть благодать лихих 90-х с ее открытыми рынками, свободным хождением спекулятивного капитала и адской коррумпированностью того же ЦБ», – обратил внимание Кричевский.

«Когда вскоре выяснится истинная причина девальвации, а это вывод капитала нерезидентами, но пока неизвестно – какими, с Набиуллиной вновь как с гуся вода», – заключил экономист.

Стоит отметить, что сегодня на утренних торгах на Мосбирже максимальный курс доллара достиг 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года. К 13:09 котировки «американца» опустились до 91,89 рубля, «европейца» – до 99,96.

Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 90,3380 рубля, европейской – 98,4144.

Москва, Светлана Антонова

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