Власти Великобритании сняли санкции с бывшего первого зампреда Сбербанка Льва Хасиса

Великобритания отменила санкционные ограничения для бывшего первого заместителя председателя Сбербанка Льва Хасиса, который покинул свою должность перед началом СВО. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Произведен один отзыв (исключение из списка) в соответствии с режимом санкций в отношении России», – цитирует РБК сообщение в ленте изменений к санкционному списку Лондона.

15 февраля 2022 года Сбербанк сообщил, что наблюдательный совет рассмотрел просьбу Хасиса, который решил уйти из правления, «чтобы иметь возможность заняться собственными проектами». При этом предполагалось, что он будет сотрудничать с банком как консультант, а также станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создает банк.

Позже источники РБК уточнили, что 21 февраля Хасис сообщил сотрудникам подразделения электронной коммерции о своем решении уйти из Сбербанка раньше 1 июня. По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, он завершил работу в Сбербанке 22 февраля.

В апреле прошлого года СМИ сообщали, что бывший топ-менеджер Сбербанка покинул Россию примерно во время начала операции на Украине: два источника утверждают, что это произошло сразу после 24 февраля, один – что за «пару дней» до. По их словам, он отправился в США.

Накануне, 5 июля, британские власти вывели из-под санкций российскую компанию «Торговый дом «Синс Авиа». Она попала под ограничения год назад за поставку запчастей и техобслуживание самолетов для армии Мьянмы после переворота в феврале 2021 года, вслед за которым страна попала под санкции со стороны Европы.

Москва, Андрей Дорофеев

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