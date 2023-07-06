Курс рубля определяется кабинетной политикой – глава Ассоциации российских банков

Прогнозировать динамику курса рубля невозможно, пока его уровень зависит не от экономики, а кулуарных кабинетных решений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сегодня на пресс-конференции в Москве, комментируя очередной обвал российской валюты. По его оценке, такая политика прослеживается последние 30 лет.

«Несмотря на то, что [глава Банка России Эльвира] Набиуллина сказала, что мы не торпедируем курс рубля и для нас любой курс приемлем, я не могу разделить того, что для нас любой курс приемлем. Курс национальной валюты очень важный показатель устойчивости и экономики, и финансовой системы. Он не может быть приемлем на любом уровне… Это, конечно, влияет на инфляцию, как бы мы ни говорили, что мы боремся с инфляцией, но при этом нас курс рубля не интересует. Это, наверное, неправильно так утверждать. Снижение курса рубля влияет и на инфляцию, и на покупательную способность нашего населения, потому что многие потребительские товары, так или иначе, прямо или косвенно завязаны на валютный курс», – подчеркнул Тосунян.

При этом банкир обратил внимание, что финансовая политика последних 30 лет воспитывала неуважение к своей национальной валюте. «У нас такие резкие скачки курса, начиная с 92 года, регулярно повторялись. И это не укрепляло доверие к рублю. Сегодняшняя ситуация – это следствие того, как мы неуважительно к национальной валюте относимся, когда мы позволяем ей переживать и «черные вторники», и дефолты, и травмы, а потом удивляемся, что люди готовы, если не долларах и евро, то в юанях – в чем угодно хранить, только не в национальной валюте», – констатировал он.

«Возьмите многие из стран – им абсолютно не влияет валютный курс по отношению к российскому рублю или какой-то другой валюте. У них инфляция из-за внутреннего экономического состояния и эффективности внутренней экономики. А у нас инфляция от валютных курсов зависит, потому что именно низкий уровень доверия к своей нацвалюте. Мы никак не понимаем и не оцениваем такой серьезный наш недостаток. Нужно нацвалюту как священную корову беречь и уважение ей обеспечивать. Но пока я таких действий не могу увидеть. Пока вижу только так – то укрепляем, то ослабляем, в зависимости от того, кому что придет в голову», – заявил глава Ассоциации российских банков.

При этом Тосунян подчеркнул, что в таких условиях предугадать дальнейшую динамику курса рубля просто невозможно. «Когда курс определяется не экономическими, а политическими факторами, то рубль ждет то, что решают по его поводу в каких-то инстанциях. Экономических оснований для укрепления пока нет, но поскольку он занижен административным образом, то он может и укрепиться. Когда курс доходил до 50 рублей за доллар, говорили, что это безобразие и он должен быть 75. Вот кому-то это пришло в голову…» – пояснил он.

«Рубль на протяжении долгих лет недооценен… Нельзя так с рублем обращаться!» – заключил Тосунян.

Сегодня Банк России вновь повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 7 июля. Доллар подорожал до 90,3380 рубля, евро – до 98,4144.

Стоит отметить, что в ходе утренних биржевых торгов курс «американца» достигал 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

Москва, Мария Соколова

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