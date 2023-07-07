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Пятница, 7 июля 2023, 16:08 мск

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Столтенберг подтвердил: НАТО развернет в Европе 300-тысячную военную группировку в высокой готовности

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс намерен развернуть в Европе группировку из около 300 тысяч военнослужащих в высокой степени боеготовности. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Эти планы (подразумевают), что НАТО развертывает 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, в том числе значительные воздушные и морские боевые силы», – цитирует ТАССС генсека альянса.

Столтенберг уточнил, что на саммите НАТО в Вильнюсе (пойдет 11-12 июня) будут приняты планы обороны трех регионов альянса. Один из этих планов предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.

«После саммита мы примем дальнейшие меры по укреплению нашей (политики) сдерживания с помощью трех новых оборонных планов, чтобы бороться с нашими основными угрозами – Россией и терроризмом», – сказал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что численность военных контингентов НАТО в странах Восточной Европы в 2022 году была увеличена вдвое по сравнению с предыдущим годом.

«НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы еще в четырех странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии... Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырех группах в 2021 году», – отмечала американская газета The Washington Post со ссылкой на данные официального представителя альянса Оаны Лунгеску.

Страны НАТО также направили еще десятки кораблей и сотни самолетов в восточную часть альянса, что особенно важно для Прибалтийских государств, у которых нет собственных истребителей. При этом дополнительно развернуто беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и морские корабли с системами ПВО.

Брюссель, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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