Суд в Москве оштрафовал двух посетителей концерта Арбениной за украинские лозунги

Тушинский райсуд столицы оштрафовал двоих посетителей концерта Дианы Арбениной за скандирование украинских лозунгов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судом установлено, что 08.07.2023 на стадионе «Открытие банк Арена» во время проведения концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» Серебрянский А.Е. и Шведов Е.Е. скандировали националистические украинские лозунги», – говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс рублей с каждого.

Москва, Андрей Дорофеев

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