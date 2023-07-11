Десятки тысяч нарушений со стороны мигрантов выявлено в ходе операции «Нелегал»

Десятки тысяч нарушений выявили правоохранители в ходе проведения в России первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023». Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, кроме полиции в операции участвовали сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга во взаимодействии с соответствующими органами государств – членов ОДКБ.

«В ходе операции сотрудниками территориальных органов МВД России и ФСБ России выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе – более 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности», – рассказала Волк.

В отношении иностранцев было принято около 7 тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы РФ. Возбуждено более 2 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, оборотом наркотических средств, психотропных веществ, оружия и незаконным пересечением госграницы.

Кроме того, как отметила Волк, были выявлены 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

Москва, Андрей Дорофеев

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