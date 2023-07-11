«Олигархия как богатела, так и богатеет»: Зюганов обвинил министерство Силуанова в создании помех для победы России над Западом

Нынешняя финансово-экономическая политика России, при которой олигархия богатеет, капиталы выводятся из страны и нищает население, мешает победе над Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. Тем не менее, как считает политик, США и его сателлитов в итоге всё равно ожидает поражение, как фашистской Германии в 1945 году.

«Сегодня американцы собрали в Вильнюсе свою натовскую команду, которая объявила войну «русскому миру» на уничтожение и истребление. Это преступление против всего мира, не только русского… Сателлиты не поняли уроков истории и снова пытаются угрожать нам. НАТО осталось последней военной организацией, которая есть на планете. Ее ждет та же участь, что и фашистскую Германию и их прихлебателей. Но для того, чтобы побеждать, (России) надо проводить качественно иную политику. Из послания президента сделал вывод, что он это понял и ее пытается реально проводить. Но его финансово-экономический блок ничего не делает, чтобы изменить ситуацию к лучшему», – подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ обратил внимание на сегодняшний отчет в Госдуме главы Минфина РФ Антона Силуанова об исполнении бюджета за 2022 год. «Я посмотрел все отчеты и все материалы – докладывать особо нечего. Что касается реального бюджета, из прошлого года можно сделать главный вывод – олигархия как богатела, так богатеет, население как нищало, так и нищает, ворье как свирепствовало, так и свирепствует, деньги как из страны умыкали, так и умыкают. Олигархия вытащила 260 млрд долларов. Их западные так называемые партнеры и друзья «Единой России» арестовали 350 млрд, 600 млрд долларов присвоили те, кто сейчас объявил войну нашей стране, и те, кто не желает платить даже нормальные налоги», – констатировал он.

«Вчера была встреча [спикера Госдумы Вячеслава] Володина и руководителей фракций с [Татьяной] Голиковой – зампредом правительства, которая прекрасно знает социалку. Она недавно сказала истинную правду, что страна вымирает только потому, что она обнищала и нищее население не желает рожать. Правильно. Ну, тогда давайте решать проблемы и исправлять эту ситуацию. Вместо этого, Силуанов уже заявляет, что надо и дальше урезать социальные программы», – отметил политик.

«Сколько раз можно объяснять: все идиоты знают, думаю, и наши идиоты должны понять – чтобы страна росла и развивалась, умнела и была конкурентноспособной, каждый пятый рубль надо вкладывать в социалку, науку, образование, культуру и здравоохранение. Все знают, но у нас-то половины этого нет. Говорят – денег нет. Как нет? Перестаньте воровать, растаскивать, поддержите производственников, снимите это налоговое бремя, поддержите народные предприятия, и вы всё получите», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»