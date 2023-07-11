«Это путь в никуда...» В Госдуме резко высказались о политике минфина РФ

Политика министерства финансов РФ нацелена на дальнейшее обнищание россиян и обогащение олигархов, что противоречит указам и поручениям главы государства Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев по итогам отчета главы министерства финансов РФ Антона Силуанова об исполнении бюджета за 2022 год.

«Классическое определение власти – это концентрированное выражение интересов правящего класса… За 2022 год богатство самых богатых увеличилось на $150 млрд… Все хваленые достижения правительства девальвацией валюты на 60% в ноль превращаются. Если вы 16 242 (рублей) МРОТ увеличили на 18%, а девальвировали на 60%, вы количество бедных увеличили или уменьшили?» – обратился Коломейцев к главе Минфина.

Депутат полагает, что отчет об исполнении бюджета и внебюджетных фондов нужно рассматривать в Госдуме совместно результатами денежно-кредитной политики Банка России на соответствие указу президента о национальных целях развития. «Там написано, что инвестиции в основной капитал должны быть увеличены минимум на 70% и составлять не менее 25%. Нам Антон Германович хвастался 10%. 10% – это в никуда! Это мы даже в недоразвитые страны не попадаем. Но в чем проблема? Я вам сразу нахожу 5 трлн, Антон Германович. У нас в 2006 году обнулено обязательное использование средств на амортизацию только на цели инвестиций. В результате 5 трлн просто воруется из 9 (трлн рублей)», – заявил Коломейцев.

При этом парламентарий обратил внимание, что Минфин так и не ответил, почему экспортерам разрешили по возможности оставлять валютную выручку за рубежом, что позволило вывезти из страны $260 млрд.

«Автомобилестроение, которое локализовано на 70%, может дать стране примерно 20 млн рабочих мест и независимость. Но как мы его локализуем, если мы угробили подшипниковую промышленность… У нас получается, что те, кто сегодня на разрыве жил, пытается импортозамещением реально заниматься – вот такой политикой плавающего рубля вы их просто обнуляете… Как же можно планировать развитие, если вы ни разу за 10 лет не выполнили поручения президента – он ставил задачу еще 10 лет назад добиться роста ВВП не менее 3%», – констатировал Коломейцев.

При этом депутат полагает, что в России «продолжается скрытая приватизация госсобственности». «Из 646 акционерных обществ за 2022 год осталось 507. Эффективность использования этой собственности резко ухудшилась. А что делают наши представители в этих обществах? В правительстве и Минфине, прежде всего, отсутствует спрос с наших представителей в совете директоров. Попробуйте в коммерческой фирме «повыёживаться»… В чем разница наших 10 лучших нефтегазовых компаний и угледобывающих с аналогичными на Западе? Те компании прибыль получают не на добыче нефти, а на нефтехимии, – на продуктах критичных и дальше передела. А наши берут внутренние трансферты и уходят от налогообложения. И вы (Минфин) на это так, сквозь пальцы (смотрите). Боюсь предположить, что кто-то аффилирован. Поэтому мы больше, чем банкирам и нефтяникам, никому не помогаем. Банкиры уже за вот этот год – 900 млрд прибыли. Да, в прошлом году было 200 (млрд) всего, но в позапрошлом-то было 2,4 трлн», – подчеркнул он.

«Я бы пересмотрел отношение к Сбербанку, «Газпрому», другим госкорпорациям. Мы им в кризисе всегда помогаем. Но когда же они будут назад-то отдавать? Посмотрите систему оплаты труда и дивидендов. 5,3 млрд выводится дивидендами. Вот вам дополнительные доходы. С нашей точки зрения, (деньги) не там ищем», – заключил Коломейцев.

Сегодня Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Согласно документу, доходы составили 27,824 трлн рублей, что на 11,2% больше запланированных, расходы – 31,118 трлн рублей или на 31,3% больше плана и на 2,5%, меньше установленного сводной бюджетной росписью с изменениями. Дефицит бюджета составил 3,294 трлн рублей при утвержденном бюджетом на 2022 год профиците в сумме 1,327 трлн рублей.

Доля нефтегазовых доходов за 2022 год выросла на 5,8% и составила 41,6%, ненефтегазовые доходы сократились до 58,4%.

Москва, Мария Соколова

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